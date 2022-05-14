أرمينيا تنفى اتهامات أذرية بإطلاق نار على قواتها فى منطقة حدودية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة أن القوات الأرمنية صباح اليوم استهدفت بأسلحة نارية مواقع للجيش الأذربيجانى قرب قرية زيليك فى مقاطعة كالبجار، مضيفة أن وحدات الجيش الأذربيجانى "اتخذت إجراءات رد". من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأرمنية صحة هذا الإعلان، معتبرة إياه "تضليلا"، وشددت على أن الوضع عند الحدود بين الدولتين هادىء نسبى وتحت السيطرة التامة للجيش الأرمنى.

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