الرئيس اللبنانى يدعو مواطنيه إلى المشاركة بكثافة فى الانتخابات غدا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رسالة وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم عشية موعد الانتخابات النيابية، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعبر وسائل التواصل. ودعا رئيس الجمهورية إلى وقف خطاب الكراهية، وشعارات التحريض، ووقف فبركة الاشاعات، وتخويف المواطنين من بعضهم البعض- على حد وصفه، مستنكرا انتشار المال السياسى فى الانتخابات التى تجرى غدا.

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