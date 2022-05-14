العالم اليوم - بالفيديو.. مؤمن زكريا يحتفل مع صلاح وزملائه بكأس إنجلترا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مؤمن زكريا يحتفل مع صلاح وزملائه بكأس إنجلترا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 مايو 2022 10:20 مساءً - حضر مؤمن زكريا، لاعب كرة القدم المصري الذي يعاني مرضا نادرا أجبره على التقاعد، احتفالات ليفربول بالتتويج بكأس الاتجاد الإنجليزي، من داخل غرفة ملابس الفريق.

ونشر نجم ليفربول محمد صلاح على "إنستغرام"، صورة تجمعه بزكريا، لاعب الأهلي السابق الذي كان جالسا على كرسي متحرك، ومقطع فيديو لاحتفالهما مع لاعبي "الريدز" بالكأس.

وكان زكريا يستأنف علاجه في لندن، حيث وجه له صلاح الدعوة لحضور المباراة في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية.

وتفوق ليفربول على تشلسي عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بمباراة شهدت خروج صلاح مصابا في الشوط الأول.

وبعد معاناة طويلة، اكتشف الأطباء إصابة زكريا بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو شكل من أشكال الأمراض العصبية ويؤثر سلبا على معظم حواس الإنسان.