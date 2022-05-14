نصر الله: "المقاومة" ستضمن استخراج النفط والغاز لحل أزمة لبنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 14 مايو 2022 10:07 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله، الإثنين، أن "المقاومة" (يقصد جماعته) ستضمن استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان.

حديث "نصر الله" جاء في كلمة متلفزة نقلتها قناة "المنار" (خاصة) خلال مهرجان انتخابي أقامته الجماعة في مدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان، بحسب مراسل الأناضول.

وأضاف أن "الهدف في حرب تموز العسكرية (الإسرائيلية) كان إلغاء المقاومة، وهذه المطالب هي نفسها اليوم تُطرح في الحملات الانتخابية، ما يعني أنها حرب تموز سياسية".

وفي يوليو/ تموز 2006، اندلعت حرب بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "حزب الله" استمرت 33 يوما، وانتهت بتبني مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف الأعمال القتالية.

وتمتلك جماعة "حزب الله"، المدعومة من إيران، ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمها قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، بينما تقول الجماعة إنه مكرس حصرا للدفاع عن لبنان ومقاومة إسرائيل التي تحتل أراضٍ لبنانية.

وأردف "نصر الله": "البعض يقول أنه لن يصوت (في الانتخابات البرلمانية في 15 مايو / أيار الجاري) للمقاومة (قوائم حزب الله وحلفائه) بسبب الأزمة الاقتصادية، ونحن نقول إن المقاومة ستضمن استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية لحل الأزمة".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز تبلغ مساحتها 860 كلم مربع في البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ أكثر من عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار الأمريكي، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر.

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