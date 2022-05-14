موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث وفق تقويم الدراسة وزارة التعليم السعودية

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موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث بالمملكة العربية السعودية وفق تقويم الدراسة لوزارة التعليم السعودية ستبدأ يوم الأحد 6 شهر ذي القعدة 1443 الموافق 5 شهر يونيو 2022 بجميع المدارس السعودية وكافة المراحل التعليمية على أن تنتهي يوم الأحد 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022 كافة الاختبارات بجميع المستويات التعليمية بالمملكة بحيث اجازة نهاية العام 1443 وفق التقويم الدراسي بمشيئة الله يوم الخميس 1 من شهر ذو الحجة 1443هـ الموافق 30 شهر يونيو 2022م بجميع المدارس السعودية.
جدول موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث 2022 وزارة التعليم السعودية
إضافة لما سبق ووفق تقويم الدراسة بالمملكة العربية السعودية فقد تم وضع اختبارات الفترة الأولي يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022، على أن تبدأ اختبارات الفصل النهائي بالترتيب التالي:
|بداية اختبارات الفترة الثانية
|يوم الأحد 6 ذي القعدة 1443 الموافق 5 يونيو 2022
|الاختبارات النهائية
|يوم الأحد 20 دي القعدة 1443 الموافق 19 يونيو 2022
|في النهاية اختبارات الدور الثاني
|الأحد 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022
جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 وزارة التعليم السعودي
كما أوضحت وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي:
|أولًا بداية إجازة عيد الفطر
|20 من شهر رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022
|كذلك بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022
|أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16 ذي القعدة 1443الموافق 15 يونيو 2022
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022
التعليم الفصول الدراسية ثلاث فصول 1443
في النهاية أوضحت وزارة التعليم السعودية اتجاه العديد من الدول لتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، بعد إعلان المملكة العربية السعودية بيومان على تطبيق ذلك النظام من العام الدراسي 1443 فالنظام العالمي بتقسيم الدراسة ثلاث فصول يهدف إلى:
- أولًا رفع نواتج التعلم للطلاب والطالبات.
- كما يساهم في استثمار العام الدراسي من حيث عدد الأيام الدراسية، مقارنة بعدد أيام الإجازة، مما يشجع على رفع مهارة ومعرفة الطلاب.
- في النهاية يعمل على ورفع الكفاءة التعليمية وفق المنظومة العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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