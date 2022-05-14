موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث وفق تقويم الدراسة وزارة التعليم السعودية

موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث بالمملكة العربية السعودية وفق تقويم الدراسة لوزارة التعليم السعودية ستبدأ يوم الأحد 6 شهر ذي القعدة 1443 الموافق 5 شهر يونيو 2022 بجميع المدارس السعودية وكافة المراحل التعليمية على أن تنتهي يوم الأحد 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022 كافة الاختبارات بجميع المستويات التعليمية بالمملكة بحيث اجازة نهاية العام 1443 وفق التقويم الدراسي بمشيئة الله يوم الخميس 1 من شهر ذو الحجة 1443هـ الموافق 30 شهر يونيو 2022م بجميع المدارس السعودية.



جدول موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث 2022 وزارة التعليم السعودية

إضافة لما سبق ووفق تقويم الدراسة بالمملكة العربية السعودية فقد تم وضع اختبارات الفترة الأولي يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022، على أن تبدأ اختبارات الفصل النهائي بالترتيب التالي:

بداية اختبارات الفترة الثانية يوم الأحد 6 ذي القعدة 1443 الموافق 5 يونيو 2022 الاختبارات النهائية يوم الأحد 20 دي القعدة 1443 الموافق 19 يونيو 2022 في النهاية اختبارات الدور الثاني الأحد 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022

جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 وزارة التعليم السعودي

كما أوضحت وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي: