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عمر شويل - جدة شروط قرض بنك الرياض للحصول على التمويل الشخصي للقطاع الخاص والحكومي 2022 التي كشف عنه البنك عبر موقعه الإلكتروني والذي ضم العديد من المزايا التي من شانها تفيد الراغبين في الحصول علي التمويلات لأي غرض من الأغراض، حيث تعد اهم مزايا هذه التمويل انه متوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

شروط قرض بنك الرياض للحصول على التمويل الشخصي

كشف بنك الرياض العديد من برامج التمويل الشخصي المقيمين، فمن بين برامج التمويل الشخصي للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي التالي:



يجب أن يكون عمر المتقدم على التمويل لا يقل في أي حال من الأحوال عن 22 عام.

ينبغي أن لا يقل مطلقا الدخل الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط أن لا تقل مدة عمل المتقدم على التمويل في العمل عن 6 اشهر بحد ادني قبل التقدم على التمويل.

يجب توفير خطاب تحويل الراتب موجه مباشرة إلي البنك.

استخدام نظام سريع لإيداع الراتب لدي البنك.

مميزات للتمويل الشخصي من بنك الرياض

يتميز برنامج التمويل الشخصي للموظفين الذين يعملون بالقطاع الحكومي الراغبين في الحصول على التمويل 3 مزايا هامة جاءت كالتالي:

يتوافق التمويل مع تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على الموافقة الفورية.

وجود هامش ربح تنافسي، ونذكركم برابط فتح حساب في بنك الرياض.

شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض 2022 العاملين في القطاع الخاص

حدد بنك الرياض مجموعة متعددة من الشروط والأحكام الخاصة بتوفير التمويل الشخصي للعاملين في القطاع الخاص، كان أهم هذه الشروط التالي:

لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن ثمانية آلاف ريال سعودي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 عام.

توجيه خطاب الراتب إلي البنك.

مدة عمل المتقدم في القطاع الخاص لا تقل عن 3 اشهر إذا كان دخله أقل من 15 ألف إلى 8 آلاف، أما إذا كان الدخل الشهري اعلي من 15 ألف ريال فيكفي أن تكون مدة العمل شهر واحد قبل التقديم على التمويل.

تعد مميزات هذا التمويل أيضا أنها متوافقة تماماً مع تعاليم الشريعة الإسلامية بالإضافة إلي وجود هامش ربح تنافسي وموافقة مبدئية فورية.

شروط التمويل الشخصي لأصحاب المهن المتخصصة من بنك الرياض

أتاح بنك الرياض أيضا شروط واضحة إلى برامج التمويل الشخصي للعاملين في المهن المتخصصة مثل المهندسين الصيادلة المحامين والاخصائيين الصحيين، ومن أهم هذه الشروط كل من التالي: