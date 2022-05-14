عروض جيلي 2022 من الأهلي بالتعاون مع الوعلان ومعرفه سيارات العروض والأقساط

عروض جيلي 2022 من الأهلي بالتعاون مع الوعلان من اهم واحدث عروض السيارات. التي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام وذلك لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية للبنك الأهلي علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من العروض الجديدة لجميع المواطنين والتي تلبي جميع احتياجاتهم اليومية والتي من أهمها. عروض بطاقات الراجحي و امازون وخصومات 20% إضافية عند استخدام البطاقات في الدفع. كما تم الإعلان أيضا عن عروض عبداللطيف جميل علي تويوتا 2022 الجديدة ومعرفه جميع السيارات بالأقساط الخاصة بهم. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط الخاصة بهم. كما سوف نقوم أيضا بشرح كيفيه الحصول علي العروض والتواصل مع الوكيل والبنك وتقديم الطلب الكترونيا عبر الموقع الرسمي بالخطوات الصحيحة.

عروض جيلي 2022 من الأهلي

اعلن البنك الأهلي عن العديد من عروضه الجديدة والتي شملت عروض جيلي 2022 بالتعاون مع شركه الوعلان للسيارات بالسعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ميعاد بدء عروض جيلي 2022 من الأهلي الجديدة والتي تبدأ من 10 مايو 2022 وتنتهي في 31 مايو 2022.

عروض الوعلان علي جيلي

كما تم الإعلان أيضا عن باقة السيارات التي شملتهم العروض والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي:

كول راي 2022 بيسك بقسط شهري 1009 ريال بدون مقدم للدفعه الأولي وعلي مده سداد 60 شهر.

ازكارا 2022 لاكجوري بقسط شهري 1185 ريال بدون مقدم للدفعه الأولي وعلي مده سداد 60 شهر.

اوكافانجو 2022 كومفورت بقسط شهري 1130 ريال بدون مقدم للدفعه الأولي وعلي مده سداد 60 شهر.

توجيلا 2022 كومفرت بقسط شهري 1604 ريال بدون مقدم للدفعه الأولي وعلي مده سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض جيلي 2022

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض جيلي 2022 من الأهلي الجديدة. وذلك عن طريق زياره احد فروع البنك أو الوكيل في المملكة. أو الاتصال علي رقم الوكيل وهو 920009884 كما يمكن التقديم الإلكتروني أيضا عن طريق الخطوات الأتية :