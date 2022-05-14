تمويلك 50 ألف بدون كفيل أو تحويل راتب من شركة الأمثل للتمويل

شركة الامثل للتمويل هي إحدى أكبر شركات التمويل المعتمدة في المملكة. توفر الشركة تمويل الأفراد والمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال. تسعى شركة الأمثل للتمويل إلى تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد والمنشآت والشركات الصغيرة، حيث أنهم جزء لا يتجزأ من الهيكل الاقتصادي الضخم للمملكة العربية السعودية. من أجل ذلك، سهلت شركة الأمثل شروط وخطوات التقديم على التمويل حيث تستطيع الحصول علي تمويلك حتي لو لديك التزمات وبدون تحويل راتب أو كفيل بشروط بسيطة ونعرض الان شروط الحصول علي تمويل الأفراد والمستندات المطلوبة وشروط الحصول علي تمويل الشركات والمستندات الواجب توفرها.

شروط الحصول على تمويل شركة الامثل للتمويل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيماً يحمل إقامة سارية كذلك أن يكون قد بلغ من العمر 21 عاماً على الأقل أن يكون عاملاً لدى إحدى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية المعتمدة أو إحدى الشركات الكبرى ألا يقل الراتب عن 7500 ريال مع الكفيل أو 10 آلاف ريال بدون الكفيل أن يكون لأصحاب الشركات سجل تجاري

تمويل الأفراد:

التمويل الشخصي أو تمويل الأفراد من الامثل يعني الدعم المادي للأفراد من أجل حل الأزمات الطارئة أو لتلبية بعض الالتزامات مثل سداد الفواتير أو أقساط المدارس أو لتجديد المنزل أو السفر وغيرها. الامثل للتمويل تقوم بضخ المال في حسابك البنكي فوراً بعد إكمال الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة. تمويل الأفراد به 3 برامج وهي التورق والتأجير التمويلي والمرابحة.

مزايا برنامج التورق من تمويل الأفراد:

يخضع الامثل للتمويل لأحكام الشريعة الإسلامية

إجراءات سريعة وبسيطة

أيضا هامش ربح تنافسي وثابت طوال مدة التمويل

كذلك لا يحتاج إلى تحويل الراتب

لا يحتاج إلى كفيل حتى مبلغ 50 ألف ريال

يصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال

مدة سداد تصل إلى 60 شهراً

المستندات المطلوبة للتقديم على التورق من تمويل الأفراد:

نموذج طلب التمويل

صورة عن الهوية الوطنية

خطاب التعريف للراتب

العنوان الوطني

كشف حساب مصرفي لآخر 3 أشهر

إثبات السكن إذا كان تمليك أم إيجار

قد يتم طلب مستندات أخرى

مزايا برنامج التأجير التمويلي من الامثل للتمويل:

تأجير ينتهي بالتمليك لمختلف موديلات وأنواع السيارات

نظام مدروس بعناية

يتبع البرنامج جميع أحكام الشريعة الإسلامية

هامش ربح منافس وثابت طوال مدة التمويل

مبلغ التمويل يصل إلى 100 ألف ريال

مدة سداد مرنة تصل إلى 60 شهراً

المستندات المطلوبة للتقديم على التأجير التمويلي من تمويل الأفراد:

نموذج طلب التمويل

صورة عن الهوية الوطنية

رخصة قيادة سارية

العنوان الوطني

كشف حساب مصرفي لآخر 3 أشهر

إثبات السكن إذا كان تمليك أم إيجار

قد يتم طلب مستندات أخرى

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة شركة الأمثل للتمويل:

تسعى الامثل للتمويل إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها جزء من عجلة الإقتصاد السعودي؛ فتقوم بدعمها من أجل النمو والازدهار.

مزايا برنامج التورق من دعم المنشآت:

يتبع البرنامج أحكام الشريعة الإسلامية

إجراءات سهلة وسريعة للحصول على التمويل

باقة واسعة من الاختيارات التمويلية طبقاً لنوع المنشأة وحجمها واحتياجها

مبلغ التمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي

مدة السداد تصل إلى 48 شهراً

المستندات المطلوبة لطلب دعم التورق للمنشآت شركة الأمثل للتمويل:

نموذج طلب التمويل

صورة من الهوية الوطنية للمالك والشركاء

أيضا صورة من العقد الخاص بتمويل الشركة

صورة من السجل التجاري للشركة

كشف حساب مصرفي لآخر عام

صورة من القوائم المالية لثلاث سنوات مضت (نصف مليون ريال فأكثر)

قد يتم طلب مستندات أخرى

مزايا برنامج التأجير التمويلي للمنشآت:

الحصول على أسطول من السيارات المختلفة طبقاً لحاجة المنشأة

كذلك يتبع البرنامج من الامثل للتمويل أحكام الشريعة الإسلامية

كذلك إجراءات سهلة وسريعة للحصول على التمويل

مبلغ التمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي

أيضا مدة السداد تصل إلى 48 شهراً

المستندات المطلوبة للتقديم على التأجير التمويلي للمنشآت: