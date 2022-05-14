تقارير تكشف حجم إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشلسي

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عمر شويل - جدة كشفت منذ قليل تقارير صحفية بريطانية حجم إصابة النجم المصري “محمد صلاح” لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تعرض اللاعب للإصابة والخروج من مباراة ليفربول أمام تشلسي التي انتهت بفوز الريدز بضربات الجزاء الترجيحية على ملعب “ويمبلي”، حيث جاءت المباراة ضمن منافسات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2021-2022.

إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشلسي

من جانبها أكدت الشبكة الشهيرة “أنفيلد ووتش” أن اللاعب الدولي تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة اليوم، في مشهد صدم العديد من متابعي النادي الإنجليزي وخاصة الجماهير المصرية والعربية، التي تتابع النجم المصري بشغف كبير، حيث يحظى اللاعب المصري بجماهيرية عربية وعالمية كبيرة بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه حالياً مع نادي ليفربول الإنجليزي.

أكد مراسل صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أن اللاعب محمد صلاح كان يرغب في استكمال المباراة مع الفريق أمام تشلسي رغم الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، حيث أكد “ديفيد مادوك” المراسل، أن النجم المصري طلب من الطاقم الطبي لفريق نادي ليفربول البقاء في الملعب إلا أن طلب اللاعب قد قوبل بالرفض حرصاً من الطاقم الطبي على سلامة اللاعب.

والجدير بالذكر أن اللاعب المصري نجم ليفربول قد تعرض للإصابة في المباراة التي أقيمت منذ قليل بين ليفربول وتشلسي في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، مما اضطر المدير الفني لنادي ليفربول من تغير اللاعب واستبداله باللاعب البرتغالي “دييجو جوتا”، حيث اشتكى اللاعب من آلام عضلة الفخذ الأيمن مما استعدت المدير لتغير اللاعب وعدم قدرته على استكمال المباراة.

يحظى نادي ليفربول بشعبية كبيرة خلال هذه الفترة في العالم وخاصة العالم العربي، وخاصة بعد انضمام النجم المصري إلى صفوف الفريق وتألقه خلال الفترة الأخيرة، حيث يتابع العديد من عشاق الدائرة المستديرة مباريات الفريق، ونجح ليفربول في الفوز باللقاء وحصد اللقب بعد مباراة رائعة قام بها رفقاء محمد صلاح بضربات الجزاء الترجيحية والتي انتهت بنتيجة 6-5 لنادي ليفربول ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، وتابع العديد من عشاق الكرة في الكرة تلك المباراة القوية التي أثارت حفيظة العديد من الجماهير العالمية والعربية.