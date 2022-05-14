عاجل.. إجراء جديد من الرئيس الأوكرانى ضد الأحزاب المؤيدة لروسيا

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، قانونا يوسع إمكانيات حظر الأحزاب السياسية فى البلاد بإضافة بند متعلق بالـ"الموقف المؤيد لروسيا"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وحسب موقع البرلمان الأوكرانى فقد تم إرسال وثيقة تعديل القوانين التشريعية الأوكرانية بشأن حظر الأحزاب السياسية إلى زيلينسكى للتوقيع عليها فى 6 مايو. وفى 14 مايو أعيد القانون موقعا من رئيس الجمهورية. وينص القانون على أنه فى "حالة حظر نشاط حزب ما بقرار من المحكمة، فإن تكتله فى البرلمان سيكون عرضة للحل، ويصبح النواب بدون تكتل. كما ينص قانون الحظر على مصادرة ممتلكات وأصول الأحزاب لصالح الدولة". فى نهاية مارس، أعلن زيلينسكى تعليق أنشطة عدد من الأحزاب المعارضة المزعوم ارتباطها بروسيا خلال فترة الأحكام العرفية.

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