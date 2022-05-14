المستشار النمساوى يفوز برئاسة حزب الشعب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ختام أعمال المؤتمر العام للحزب والذى عقد فى مدينة جراتس النمساوية، اليومالسبت، بحضور الوزراء وقيادات الحزب وبعض حكام الولايات. وتوجه فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوى بخالص التهانى إلى نيهمر، موضحا أن هذه النتيجة تظهر ثقة الحزب والبلاد فى قدرات المستشار الفيدرالى. وكان نيهمر قد تولى رئاسة الحزب والحكومة بعد استقالة المستشار السابق سباستيان كورتس، وعقب تولى وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج رئاسة الحكومة مؤقتا لمدة شهرين وقد تعرض لعدة أزمات أبرزها فشله فى الوساطة بين روسيا وأوكرانيا واستقالة وزيرتى الزراعة والاقتصاد التابعتين لحزبه قبل عدة أيام.

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