العاهل الأردنى يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

جدة - نرمين السيد - وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد فى الإمارات، اليوم السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعقد المجلس اجتماعاً فى قصر المشرف بأبوظبى، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وأتى انتخاب الشيخ محمد خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بموجب المادة 51 من الدستور، بحسب ما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة. يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، أمس الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

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