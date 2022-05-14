العالم اليوم - اللقب الثاني.. ليفربول بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي

انتم الان تتابعون خبر اللقب الثاني.. ليفربول بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 مايو 2022 09:21 مساءً - حقق ليفربول لقبه الثاني هذا الموسم، عندما اقتنص كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مباراة نهائية ماراثونية أمام تشلسي، السبت.

وفي أعقاب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح "الحُمر".

وتفوق ليفربول في ركلات الترجيح بنتيجة 6-5، في المباراة التي شهدت خروج نجم هجوم الفريق محمد صلاح مصابا في الشوط الأول.

وسجل البديل كوستاس تسيميكاس ركلة الترجيح الحاسمة، بعدما سدد سيزار أزبليكويتا قائد تشلسي في القائم، وأنقذ أليسون حارس ليفربول محاولة من ميسون ماونت، فيما أهدر ساديو ماني ركلة ترجيح لليفربول أمام مواطنه إدوارد ميندي.

وحافظ الفريق على آماله في الفوز برباعية لا سابق لها من الألقاب هذا الموسم، حيث لا يزال لديه أمل في الظفر بالدوري المحلي، فضلا عن تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ليفربول بلقب كأس الرابطة على حساب تشلسي وبركلات الترجيح أيضا، في فبراير الماضي.