نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أوضحت على أن من يوم الأحد الماضي الموافق 8 مايو الجاري 2022م عن تنفيذ قرار سعودة مهن داخل المملكة بالقطاع الخاص، حيث أن هذا يقوم بحوالي أربعة مهن رئيسية وهما، سكرتير، ومترجم، امين مخزن مدخل بيانات، وقد تجد الإشارة إلى أن يوجد هذه المهن في العديد من أنحاء السعودية، وبناءا على ذلك يؤدي إلى ذلك سعودة هذه المهن، لكي يتم توفير فرص عمل حوالي 20 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين للجنسين، وأضاف إلى ذلك تنفيذ العديد من القرارات الخاصة بالوزارة، الخاصة بشهر أكتوبر الماضي 2021م بقصر الوظائف في هذه المهن، وهذا داخل المؤسسات الخاصة بالقطاع الخاص على السعوديين.
الحد الأدنى للأجور 5000 ريال سعودي:
تنفيذ القراب يكون من ضمن إطار الجهود الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وهذا فرص عمل مناسبة لجميع المواطنين السعوديين، والمواطنات، وبناءا على ذلك يقوم بتحفيز للانخراط، حيث أن يقوم بتوسيع مشاركتهم داخل سوق العمل، وأضاف إلى ذلك أن الوزارة قامت بالإعلان علي أن الحد الأدنى للأجور ولذلك يتم تحديد المبلغ حوالي 5000 ريال سعودي مخصص، وهذا لكي يتم منتهي المترجم، وأمين مخزن.
وقد تجد الإشارة إلى أن الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، يعلن عن العديد من الشروط الأساسية لكي يتم الاستحقاق من نظام الضمان الاجتماعي، حيث أن يكون للمتقدم أن تكون المرأه غير السعودية المتزوجة من سعودي الجنسية، أما بالنسبة للمرأة الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون الجنسية، وأضاف إلى أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، أما في حابه الأشخاص ذو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل داخل المملكة.
شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي:
- يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية.
- يجب ام لا يقل الدخل المحتسب للمستقبل أو الأسرة للحد الأدنى للمعاش 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و 550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة الواحدة.
- استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء.
- يجب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- يجب على المستفيد أن ألا يكون داخل أحد دور الرعاية أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- يجب على المستفيد أن ألا يملك أي أصول ذات قيمة عالية للغاية.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة، وتستحق معاشًا مستقلًّا.
- يجب أن لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة.
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