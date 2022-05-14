نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات ومصاريف الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات ومصاريف الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم بها الآن حيث عدد كبير من الطلاب والطالبات الان يباشرون بحثهم من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بامكانكم الحصول عليها بمنتهى البساطة بعد الكشف عن اعلان ظهور تلك النتائج على شكل ملفات pdf نستعرضها ونوافيكم بها الآن بابسط واسهل شكل ممكن.
خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
خطوات معرفة نتائج القبول الموازي تدور حولها العديد من التساؤلات وذلك من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور، حيث تم الاعلان بشكل مؤخرا على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى الجامعات العراقية بعد توفير كشوفات على شكل ملفات pdf بها أسماء الطلاب المقبولين بالقبول الموازي بإمكان الجميع الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل الان نوافيكم به من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن
رابط معرفة نتائج القبول الموازي
رابط معرفة نتائج القبول الموازي جاء معلن ومطروح امام الجميع حيث الان بامكانكم الوصول الى نتائج القبول الموازي وذلك فور اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت بشكل وبصورة الكترونية على النحو التالي:-
- فى بداية الامر على الطالب الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور النقر على الرابط التالي “هنا“
- بعد اذا عليكم اختيار ايقونة استعلام عن نتائج القبول الموازي
- قم بتدوين وتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- قم بالنقر على خانة استعلام على ان تكون أمامكم جميع النتائج على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبول
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