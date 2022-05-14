الرقم المجاني منصة إيجار الموحد وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج الإيجار. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من المساعدات وبرامج الدعم. حيث تعتبر من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 هو زيادة الدخل المادي للمواطن السعودي. ولذلك تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تحقيق هذه الأهداف ومساعدة المواطن السعودي في توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. كما تعتبر منصة الإيجار هي أحد أهم أنواع البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. حيث نجد العديد من مواطني المملكة لم يتمكنوا من إنهاء عملية إيجار الوحدة السكنية أو العقار التي يرغب به المواطن. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض رقم هاتف المنصة المجاني الموحد وكذلك أهم الشروط المطلوبة للتسجيل في البرنامج. كما يمكنك التعرف أيضاً على التسجيل في دعم الإيجار طريقة ورابط التسجيل والشروط وطريقة توثيق عقد الإيجار.

الرقم المجاني منصة إيجار الموحد

تقدم وزرة الإسكان السعودية الكثير من برامج المساعدة للمواطن السعودي التي تعمل على تقديم لهم الدعم بصوره المختلفة. سواء كان هذا الدعم هو دعم مادي أو دعم معنوي. ولذلك فتقدم الوزارة منصة الإيجار التي تعمل مساعدة المواطن في تسهيل عملية الإيجار. كما تعمل المنصة على حفظ حقوق كلاً من المستأجر والمؤجر وكذلك الوسيط العقاري. كما تعمل منصة إيجار على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يعتبر أهمها توثيق العقود التي تختص بالإيجار كما تعمل على تفعيلها أيضاً. وحرصاً من الحكومة السعودية على توفير الوقت والجهد على المواطن السعودي. وكذلك تقليل التزاحم والحد من انتشار الفيروسات. وفرت رقم موحد وكذلك مجاني يتم من خلاله التواصل مع المنصة وهو الرقم 920005226. ما يتمكن المواطن من التواصل مع المنصة من خلال الرقم طوال اليوم ولمدة 24 ساعة.

شروط التسجيل في برنامج إيجار

كما قامت منصة إيجار بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم التسجيل في برنامج الإيجار. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: