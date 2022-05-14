نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدعم النقدي الموحد الجديد 2023 takaful.naf.gov.jo موقع صندوق المعونة الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مدير عام صندوق الدعم النقدي الموحد / برق الضمور، عن تفعيل رابط تسجيل الدعم النقدي الموحد، من جديد بداية من اليوم الأحد 2022/05/13 ويستمر التسجيل متاح للمواطنين المنطبقة عليهم الشروط حتى نهاية العام الجاري عام 2022، جاء ذالك الإعلان من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرة الأولى، التي انطلقت خلال شهر كانون الأول العام الماضي 2021 وأيضاً الأسر التي لم تستكمل طلباتها، في التسجيل مرة أخرى حرصاً من الصندوق على حصول المواطنين على الدعم النقدي المقرر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وكانت الحكومة الأردنية قد وضعت ضوابط، حتى يستفيد المتقدم بطلب للحصول على الدعم النقدي الموحد، ووفقاً لنتائج أختبار نظام الاستهداف الموحد فقد تم تحديد 57 مؤشراً، حتى يكون المتقدم مستحق للدعم وفق مستوى المعيشة، حتى الوصول إلي الفئات الأكثر احتياجاً، وهم المستهدفين لتقديم الدعم والاستفادة من المعونة الشهرية المتكررة، وفيما يلي ألية التسجيل المعتمدة للحول على الدعم.

رابط تسجيل الدعم النقدي الموحد

الدخول على الموقع الإلكتروني takaful.naf.gov.jo .

. أو الدخول على رابط صندوق المعونة الوطنية .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الشخص المتقدم.

النقر على أيقونة تسجيل طلب الحصول على الدعم.

ملء البيانات المطلوبة في أستمارة التسجيل.

بعد التسجيل مراجعة البيانات ثم إرسال.

الفئات المستهدفة لتقديم الدعم النقدي الموحد لهم

الأسر الأشد احتياجاً. العاملون والذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور والرواتب. الفقراء فقراً نسبياً الذين لديهم مستوى عالي من العجز المادي في المملكة.

صندوق المعونة الوطنية الأردني

صندوق المعونة الوطنية هو الصندوق المختص بتقديم الدعم لقرابة نصف مليون مستفيد، ويهدف الصندوق لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً في المملكة الأردنية الهاشمية، يتم صرف دعم لهم بصورة دورية كل شهر بداية من الشهر الماضي نيسان 2022، وليس كل 3 شهور كما كان يحدث قي السابق.

توحيد برامج الدعم المقدمة في برنامج واحد

أقر مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية على دمج برامج الدعم المختلفة “تكافل 1” الدعم التكميلي، وتغير أسمه إلي الدعم النقدي الموحد، بهدف تحسين الخدمات التي تقدم للمستفيدين من الدعم، ويقدم الصندوق 100 دينار لكل مستفيد شهرياً.