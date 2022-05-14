تظاهرات أمريكية تطالب بالسماح لحرية المرأة في الإجهاض

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:23 مساءً - نظم آلاف المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، تظاهرات دعما لحقوق الإجهاض.

المسيرات هي جزء من حملة وطنية ردا على مسودة رأي الأغلبية المسربة من قبل المحكمة العليا.

في واشنطن العاصمة، يتوقع منظمو مسيرة "حظر أجسادنا" ما يصل إلى 17000 شخص في مسيرة من نصب واشنطن إلى المحكمة العليا يوم السبت. سيحضر أعضاء الكونجرس ، بمن فيهم السناتور إليزابيث وارين ، "للدعوة إلى زيادة الوصول إلى الإجهاض ورفض قلب قضية رو ضد وايد".

اجتمع أعضاء مجلس النواب الديمقراطي يوم الجمعة على درجات مبنى الكابيتول الأمريكي للتعبير عن دعمهم لحقوق الإجهاض.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب: "ارفعوا أيديكم عن رعاية الصحة الإنجابية للمرأة".

وأضافت النائبة باربرا لي: "لن يتوقفوا حتى يتم سن حظر إجهاض على المستوى الوطني".

على الرغم من أن مسودة الرأي المسربة لا تمثل الموقف النهائي لأي عضو في المحكمة ، إلا أنها أثارت مخاوف من أن المحكمة قد تحكم في أقرب وقت في الشهر المقبل ، عندما تتخذ قرارًا بشأن قانون الإجهاض المثير للجدل في ولاية ميسيسيبي.

يوم الأربعاء ، فشل مشروع قانون لتقنين رو إلى قانون في مجلس الشيوخ . حتى مع ترؤس نائبة الرئيس كامالا هاريس، فشل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في الحصول على 60 صوتًا اللازمة لتمرير حماية حقوق الإجهاض الفيدرالية.

وقالت نائبة الرئيس بعد التصويت: "فشل مجلس الشيوخ هذا في الدفاع عن حق المرأة في اتخاذ قرارات بشأن جسدها".

وصوت السناتور عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين لصالح منع مشروع القانون ، قائلا إنه ذهب بعيدا جدا.

وقال: "هذا ليس تدوين رو ضد وايد ، إنه توسيع".

في برنامج "CBS Mornings" يوم الجمعة ، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ، جون ثون، إن الأمر يجب أن يبت فيه كل ولاية على حدة.

وقال "هذا قرار اتخذه تسعة قضاة غير منتخبين وسيعود الآن إلى الشعب وممثليه المنتخبين".