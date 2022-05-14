أوكرانيا: القوات الروسية تدمر 86% من المباني السكنية في منطقة زيتومير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:23 مساءً - كشف رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة زيتومير الأوكرانية فيتالي بونيشكو، اليوم السبت، أن 86% من جميع المنشآت التي تضررت جراء قصف القوات الروسية للمنطقة، هي من المباني السكنية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن بونيشكو قوله: "تم تدمير 2246 مبنى في منطقة زيتومير، 86% من المباني السكنية، وكان الجزء الأكبر من التدمير في شمال المنطقة، وتحديداً في منطقة كوروستين."

وأضاف أنه تم تدمير 8 جسور وتدمير 6 طرق ذات أهمية حكومية ومحلية، فيما تلقت منطقة زيتومير أول 100 مليون هريفنا أوكرانية للقضاء على عواقب القصف الروسي.