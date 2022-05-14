مجموعة السبع الكبرى تدعو الأطراف اليمنية لتحويل الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:23 مساءً - دعا وزراء قمة السبع الصناعية الكبرى، اليوم السبت، جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في محادثات بنّاءة تحت قيادة الأمم المتحدة، لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار والتوصل في نهاية المطاف إلى سلام دائم.

وقال وزراء الدول السبع الكبرى، في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في فانجلز بشمال ألمانيا، "ندعو جميع الأطراف باليمن إلى احترام الهدنة وتنفيذ إجراءات بناء الثقة لصالح الشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في محادثات لفتح طريق تعز - حوبان".

ورحب الوزراء، حسبما نقلت قناة (اليمن الإخبارية)، بالهدنة في اليمن التي استمرت شهرين وتدابير بناء الثقة المرتبطة بها، بما في ذلك استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة وافتتاح مطار صنعاء، بوساطة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرج.

ودعا البيان إلى المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات الحوثيين لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على وجوب السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيلها، على وجه الخصوص الوقود، الذي يجب أن يتدفق دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

وثمّن البيان إصلاح الحكومة في اليمن، بما في ذلك تشكيل مجلس قيادة رئاسي، كخطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في اليمن.