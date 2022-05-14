عاجل.. تحرك جديد من الجيش الروسى ضد القوات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزارة اليوم السبت لقطات قالت إنها تظهر "تدمير معبر عائم والقضاء على وحدة من الجيش الأوكرانى حاولت عبور سيفيرسكى دونتس"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة أن طائرة مسيرة تابعة للقوات الروسية رصدت تلك الوحدة الأوكرانية التى حاولت اجتياز المعبر على متن مركبات مشاة قتالية بواسطة جسر عائم.

وأضافت الوزارة أن العسكريين الروس صبوا نيران المدفعية على الجسر العائم والآليات الأوكرانية التى كانت تختبئ فى غابة محيطة، ما أدى إلى تدمير المعبر بالكامل وغرقه وتدمير أو احتجاز الآليات القتالية الأوكرانية التى عبرت النهر، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات فى الضفة المقابلة من النهر خلال تراجع القوات الأوكرانية المنتشرة هناك.