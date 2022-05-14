ونقلت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية عن بيان أصدرته المجموعة - عقب اجتماع استمر ثلاثة أيام فى بلدية وانجلز بشمال ألمانيا - "نحث الصين على دعم سيادة واستقلال أوكرانيا؛ بما يتماشى مع القانون الدولى، وسلامة حدودها المعترف بها دوليًا، وحث روسيا بقوة على وقف عدوانها العسكرى ضد أوكرانيا".
ودعا البيان، الصين إلى عدم مساعدة روسيا فى حربها ضد أوكرانيا، وعدم تقويض العقوبات المفروضة على روسيا بسبب هجومها على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وعدم تبرير الإجراءات الروسية فى أوكرانيا، والكف عن الانخراط فى التلاعب بالمعلومات والتضليل والوسائل الأخرى لإضفاء الشرعية على حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وتابعت الصحيفة أن شراكة بكين "بلا حدود" مع موسكو، التى أبرمت قبل أسابيع من عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، أثارت قلق الدول الغربية بشأن ما إذا كانت الصين قد تقوض تأثير عقوباتها على روسيا، حيث قالت الصين - مرارًا وتكرارًا - إنها لا تعتبر العقوبات مشروعة، مضيفة أنها ستجرى أنشطة تجارية طبيعية مع روسيا.
وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا وإيطاليا، وكندا، وفرنسا، واليابان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدول السبع والاتحاد الأوروبى يدعوان الصين إلى حث روسيا على وقف الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.