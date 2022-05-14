الدفاع الروسية تعلن استهداف 30 هدفا مسلحا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحمل الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، السلطات الأوكرانية، المسؤولية عن تعليق مفاوضاتها مع موسكو الرامية إلى وقف الأعمال القتالية بين الجانبين.
وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- أن بوتين ناقش مستجدات الوضع فى أوكرانيا خلال اتصال هاتفى تلقاه اليوم من نظيره الفنلندى ساولى نينيستو.
وأوضح البيان أن بوتين أطلع " نظيره الفنلندى" على تقييماته لواقع العملية التفاوضية بين ممثلى روسيا وأوكرانيا والتى تم تعليقها بالفعل من قبل كييف التى لا تبدى اهتماما بالحوار الجاد والبناء.
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