جونسون يتوجه غدا للإمارات للعزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، أمس الجمعة، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدة 40 يوما، اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارا من اليوم.