العالم اليوم - متى تتوقف إخفاقات باريس سان جرمان أوروبيا؟ رونالدينيو يجيب

انتم الان تتابعون خبر متى تتوقف إخفاقات باريس سان جرمان أوروبيا؟ رونالدينيو يجيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 مايو 2022 08:16 مساءً - علق أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، على إخفاق باريس سان جرمان الفرنسي المتكرر في دوري أبطال أوروبا، وعلى دعوات إجراء تغييرات في الفريق.

وودع بطل فرنسا المسابقة الأكبر أوروبيا من دور الـ16 على يد ريال مدريد الإسباني، الذي واصل شق طريقه وبلغ النهائي ليواجه ليفربول الإنجليزي.

لكن مع ذلك، لا يعتقد رونالدينيو أن فريقه السابق بحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلته، بل يصر على ضرورة منح اللاعبين الجدد الوقت للتكيف مع بيئتهم الجديدة، ومع أسلوب لعب سان جرمان.

وتساءل النجم المعتزل في مقابلة مع راديو "مونت كارلو" ضاحكا: "هل تريد تغيير كل شيء؟ تريد أن تحصل على ماذا؟ أسوأ اللاعبين في العالم؟".

وتابع رونالدينيو: "عليك الانتظار حتى يفهموا (اللاعبون الجدد) هذه الطريقة الجديدة في العيش ولعب كرة القدم. والباقي سيأتي شيئا فشيئا. هذا التكيف طبيعي حتى تسير الأمور على النهج الصحيح".

كما أثنى اللاعب السابق على نجوم باريس سان جرمان، قائلا: "نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم. لقد تعرض لإصابات عديدة هذا العام. عندما يكون لائقا بنسبة 100 بالمائة يكون لاعبا مميزا حقا لهذا الفريق. نيمار، (أنخل) دي ماريا، (ليونيل) ميسي. أفضل اللاعبين معا. إذا لم تكن سعيدا بهذا، فبمن ستلعب؟".

كما أبدى رونالدينيو ثقته في أن مهاجم الفريق المتألق كيليان مبابي، سيصبح أفضل لاعب في العالم، وأضاف: "أحبه كثيرا".

وعلق على مستقبل مبابي الغامض، حيث ينتهي عقده مع النادي خلال أسابيع، قائلا: "الشيء الأكثر أهمية هو أنه سعيد، والباقي سيأتي بشكل طبيعي. سيصبح أفضل لاعب في العالم. والباقي متروك له ليقرر أين سيلعب وماذا يريد أن يفعل".

ولعب رونالدينيو بقميص باريس سان جرمان بين عامي 2001 و2003، ومنه انطلق إلى برشلونة الإسباني حيث قدم أفضل مستوياته على مدار مسيرته.