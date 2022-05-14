العالم اليوم - فيديو من مصر.. إحراق منزل "مستريح رابع" وبلاغات ضد آخرين

انتم الان تتابعون خبر فيديو من مصر.. إحراق منزل "مستريح رابع" وبلاغات ضد آخرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 مايو 2022 08:16 مساءً - شهدت محافظة أسوان جنوب مصر، السبت، أعمال تخريب وقطع طريق ونهب لمنزل شخص، يتهمه الأهالي بالاستيلاء على أموالهم بدعوى تشغيلها، ويلقبونه بـ"مستريح السيارات"، ليكون بذلك المشتبه به الرابع بعدما قررت النيابة حبس 3 متهمين في قضايا مشابهة، الجمعة.

وتعود تسمية "المستريح" إلى قضية قديمة، حيث ألقي القبض على نصاب قبل عدة سنوات في مصر، كان يجمع الأموال بإغراء ضحاياه بمقولة "اربح وانت مستريح".

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، إن الشرطة تلقت بلاغات بتجمهر أهالي قرية الشرفا أمام منزل الشخص الذي يدعى طاهر الحصاوي، ومعرض سيارات مملوك له.

وبحسب المصدر، فإن الأهالي تجمهروا أيضا أمام مزرعة لتربية المواشي، وأشعل عدد منهم النيران في هذه الممتلكات، فيما سارع آخرون لنهب وسرقة محتوياتها.

وتمكنت الشرطة من السيطرة على الموقف وفض المتجمهرين، وضبط عدد منهم بتهمة التخريب وقطع طريق.

وتداول مغردون مصريون وصفحات إخبارية، صورا ومقاطع فيديو توضح حجم الدمار في منزل وممتلكات الحصاوي وسيارته التي تعرضت للإحراق، فضلا عن الإضرار بمنازل وممتلكات أقاربه.

ووفقا للمصدر الأمني، فإن الشرطة استمعت للمتجمهرين وتلقت بلاغات من العشرات منهم يتهمون فيها الحصاوي بالاستيلاء على أموالهم بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات مقابل ربح مضاعف 3 مرات كل 15 يوما، كما استولى على مواشي العديد من الأهالي بالطريقة نفسها.

ووفقا للمصدر، فإن الحصاوي هارب ولم يضبط حتى الآن، كما لم يتم حصر ما استولى عليه من أموال، لكن حسب المتواتر فقد استولى على أكثر من 300 مليون جنيه.

وكشف المصدر أن الشرطة تلقت بلاغات ضد شخص آخر مشهور بـ"مستريح الفلوس"، استولى على ملايين الجنيهات من الأهالي بقرية البصالي بمركز كوم أمبو بأسوان، بدعوى تشغيلها وكان يعدهم بأن كل جنيه سيرده جنيها ونصف الجنيه بعد 20 يوما.

وتابع المصدر أن البلاغات التي رصدتها الشرطة تتهم أكثر من 10 نصابين في أسوان بالاستيلاء على أموال الأهالي بالطريقة ذاتها.

"نصاب المواشي"

يذكر أن شاهد عيان كان قد كشف لموقع "دوت الخليج"، الإثنين الماضي، أن هناك العديد من النصابين الذين خدعوا الناس خلال الفترة الماضية، وأغلبهم كانوا يعملون في البداية مع نصاب المواشي "مصطفى البنك" الذي تفجرت هذه القضية ضده في البداية.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت، مساء الجمعة، حبس المتهم مصطفى البدري وشهرته "مصطفى البنك" الذي عرف مؤخرا باسم "مستريح المواشي"، واثنين آخرين، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق معهم، لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم في أسوان، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.

وكشفت النيابة أن إجمالي ما حصر من أموال استولى عليها المتهمون الثلاثة حتى الآن، أكثر من 10 ملايين جنيه، وقرابة 450 رأس ماشية.

يذكر أن شاهد العيان الذي كان قد تحدث لموقع "دوت الخليج" أكد أن حجم الأموال التي استولى عليها النصابون الموقوفون والهاربون، ومن لم يتم الكشف عنهم حتى الآن، تصل لما يقرب من ملياري جنيه.