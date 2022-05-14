الخارجية اللبنانية: 60 بالمئة من لبنانيي الاغتراب شاركوا بالانتخابات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 14 مايو 2022 08:03 مساءً - دوت الخليج :- اعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن العدد النهائي للبنانيين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية في دول الانتشار اللبناني، من بين الذين سجلوا للمشاركة في الاقتراع، تراوح ما بين 128 الى 130 الفا ، اي ما مجموعة 60 بالمئة .

وقال الأمين العام للوزارة هاني الشميطلي في مؤتمر صحافي اليوم " إن النسبة الاعلى للمشاركة كانت في الجمهورية العربية السورية حيث وصلت الى 84 بالمئة ".

يذكر أن الحكومة اللبنانية اجرت انتخابات للبنانيين المقيمين في الدول العربية والأجنبية يومي الجمعة والأحد الماضيين ، على أن تجري الانتخابات على الاراضي اللبنانية يوم الأحد المقبل 15 من الشهر الجاري.

--(بترا)

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