برنامج ريف يجيب عن تساؤل الدعم على النحل هل هو دعم سنوي أم مرة واحدة فقط؟

يحرص برنامج ريف السعودي بشكل دائم على تقديم كافة المعلومات الهامة بخصوص الاستفسارات التي يطرحها عدد كبير من الأشخاص، حيث قام برنامج زيف بالإجابة عن تساؤل هام قام بطرحه أحد المتابعين عن نتائج اذا كان الدعم على النحل هل هو دعم سنوي أم مرة واحدة فقط؟ حيث تم توضيح كل ما يتعلق بالدعم على النحل الذي يعد أحد أشكال الدعم المقدمة للمواطنين المستفيدين من برنامج ريف التابع الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الزراعة، وسوف نطره ابرز تفاصيل للحصول على الدعم على النحل المقدم من برنامج ريف.

الدعم على النحل هل هو دعم سنوي أم مرة واحدة فقط؟

وفي اطار تساؤل احد المتابعين عبر الحساب الرسمي الخاص ببرنامج ريف على مواقع التواصل الاجتماعي عن ما اذا كان الدعم على النحو دعم سنوي أن يتم تقديمه مرة واحدة فقط، وأوضح البرنامج أنه يتم تقديم الدعم الخاص بالمحل لـ 30 صندوق نحل، حيث يكون تقديم الدعم لمرة واحدة، كما أكذ برنامج ريف الى أنه يعمل على دعم مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل في المملكة العربية السعودية بناء على الشروط المعروضة على موقع برنامج ريف.

شروط الحصول على دعم النحل عبر برنامج ريف

ويعتبر برنامج ريف واحد من أهم البرامج المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين التابعين للقطاع الزراعي لدعم المشاريع، وقد حدد برنامج ريف بعض الشروط والضوابط التي يح توافرها للحصول على دعم النحل المقدم من البرنامج، وقد جاءت الشروط المعلنة رسميا على النحو التالي.