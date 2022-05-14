نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط فورد توروس 2022 سيارة العام أقل من 1000 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فورد توروس 2022 Ford Taurus واحدة من السيارات المميزة في الشرق الأوسط لهذا العام. وعلى الرغم من توقف إنتاج سيارة فورد توروس في الولايات المتحدة في عام 2019 ، إلا أن السيارة لا تزال موجودة في الصين والشرق الأوسط. ليس هذا فحسب بل إنها واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في المنطقة خلال آخر خمس سنوات. يتم انتاج سيارة فورد توروس الجديدة كليًا لأسواق الشرق الأوسط كإصدار جديد في حين تصدر في الصين تحت اسم فورد مونديو . تتميز فورد بقدرتها على تحمل الأجواء الحارة في دول الخليج تحديدًا.

فورد تورس تيتانيوم 2022

تأتي فورد تورس تيتانيوم 2022 مع محرك تيربو بسعة 2.0 لتر. مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات. السيارة بها خاصيتي الدخول الذكي وتشغيل بصمة. ومع ذلك تأتي السيارة بنمط واحد للقيادة العادية . فيما تأتي كذلك بمزايا من بينها وجود خاصية تسخين وتبريد المقاعد. السيارة تأتي كذلك بعدد لا بأس له من مزايا الراحة والتشغيل من بينها نظام تثبيت السرعة وكشف النقطة العمياء ومساعد البقاء على المسار.

فورد تورس سيارة الشرق الأوسط

صممت تورس لتكون سيارة الخدمة الشاقة بفضل قدرتها على تحمل درجة الحرارة حتى 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت). مع الكفاة في التعامل مع تقلبات الطقس في منطقة الخليج تحديدًا. هذا الأمر تترجمه لغة الأرقام فقد ارتفعت مبيعات فورد في السعودية 73%. فيما زادت المبيعات في الإمارات إلى 527 % وفي الكويت إلى 125%. أما في سلطنة عمان فقد ارتفعت مبيعات Ford Taurus إلى 63 % وفي البحرين 42 % في البحرين. تقول Ford إنه تم اختبار سيارتها تورس في ظروف مشابهة لظروف الطقس في دول الخليج.

مواصفات فورد توروس ٢٠٢٢

يصل عزم الدوران الأقصى إلى ٣٧٣ نيوتن/ متر ، أما قوة المحرك التيربو فتصل إلى 240 حصانًا. تستعير سيارة فورد توروس الجديدة كليًا بشكل كبير تصميمها الداخلي والخارجي من سيارة فورد إيفوس كروس أوفر وفورد لينكولن. لكن السيارة تأتي مع تصميم داخلي ثقيل تقنيًا يشتمل على شاشة معلومات ترفيهية مقاس 13.2 بوصة وشاشة لمس متعددة الوظائف مقاس 8 بوصات. هذه الشاشة تدعم نظامي CarPlay وAndroidAuto .

سعر فورد توروس 2022 في السعودية

يبدأ سعر فورد توروس 2022 في السعودية عند 137,310 ألف ريال. هذا السعر يشمل الضريبة المضافة ولا يشمل رسوم النقل والتسجيل والتأمين. يمكن الحصول على فورد ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة. في حال سددنا نصف الثمن كدفعة مقدمة فإن القسط الشهري سيكون أقل من ألف ريال.