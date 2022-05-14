طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf جميع الجامعات

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نوافيكم بها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع سلسلة البحث وراء البحث على طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية حيث قعد فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانيات الوصول الى تلك النتائج لأجل التعرف على حالة قبول الطلاب داخل المعهد أو الكلية التي جاءت أمام الطالب او الطالبة، لذا نتابع الان ونستعرض خطوات الوصول الى تلك النتائج

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب والطالبات حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم على إعلان قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية بعدما ان تم الاشارة على وصول أعداد المتقدمين على القبول الموازي الى نحو 35 ألف طالب مما تسبب عليه زيادة التساؤلات ما بين الطلاب والطالبات على تلك النتائج التي تم اعلانها من خلال إعلان معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وغيرها من بيانات متعلقة حولة القبول الموازي، على ان نستعرض على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت أمام جميع الطلاب والطالبات الان، حيث بامكانكم الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اختيار خانة خدمات إلكترونية

البدء فى استخراج نتائج القبول الموازي فور تسجيل وتدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني والمحافظة التابعة لها الطالب

شروط القبول الموازي بالعراق