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عمر شويل - جدة رسوم دخول حديقة الأمير ماجد 1444 للمرافق والسباحة من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثيرين فتعتبر حديقة الأمير ماجد من أهم المرافق الترفيهية في المملكة، فهو مقصد للترفيه والاستجمام وخاصة بعد فتح أبوابها لاستقبال الزائرين بالتزامن مع موسم جدة 2022 ولذك سوف نستعرض كم رسوم دخول حديقة الأمير ماجد ؟ في السطور المُقبلة.

حديقة الأمير ماجد

هي حديقة مائية ترفيهية من أكبر الحدائق الموجودة في مدينة جدة مساحتها 132 ألف متر مربع. وتقع على طريق مكة المكرمة أمام ميدان الهندسة وسط جدة، وتضم الحديثة ممشى بطول 1000 متر ومسار للدراجات بطول 1800 متر. ومنطقة أطفال مفتوحة هي الأكبر مساحتها 9.730 متر مربع. وتمتاز الحديقة بالمسطحات الخضراء المجانية. ويقام بها في كل عام سلسلة من الفعاليات المتميزة. ويوجد بالحديقة الآتي:

مسطحات خضراء تغطي 34% من مساحتها الكلية.

خدمات عامة وذكية.

المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة.

تفتح كل أيام الأسبوع.

تضم النوادي الرياضية والملاهي للأطفال الصغار.

تضم حمامات السباحة والمقاهي والممرات المشائية في الغابات الخضراء.

رسوم دخول حديقة الأمير ماجد 1444

تتراوح رسوم الدخول ما بين 39 ريال حتى 129 ريال سعوديّ،وذلك بناءً على طبيعة التذكرة. ويتوافر تذاكر للألعاب المائية في القرية المائية وتذاكر لحمامات السباحة. ويتم شراء التذكرة والدفع عبر طرق للدفع ممثلةً في STC PAY، ومدى، وبطاقة الفيزا كارد.