نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 والشروط المطلوبة والفئات المستحقة في المقال التالي
الضمان الاجتماعي المطور هو نظام قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعه ليقوم المواطنين السعوديين بالتقديم فيه وذلك حتى يتم التحسين من وضعهم الاجتماعي إلى جانب أن هذا الضمان يساعد الأرامل والأيتام والمطلقات وأصحاب الدخل المنعدم والدخل البسيط في حل مشاكلهم المادية وأرسال معاش لهم بشكل شهري ونجد عندما بدا هذا النظام قامت كثير من الأسر السعودية بالتقديم فيه وبعد قبولهم تم صرف لهم أول معاش بعد شهر من التقديم مما جعل كثير من الأسر السعودية الأخرى تسارع في التقديم وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في الضمان والشروط المطلوبة للقبول.
طريقة التسجيل في الضمان
نجد عندما يقوم المواطن السعودي بالتسجيل داخل الضمان الاجتماعي المطور يجب عليه أن يتبع عدة خطوات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- يقوم المواطن بالدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يقوم بالدخول على الرابط الخاص بنظام الضمان الاجتماعي المطور.
- يقوم بعد ذلك بكتابة بياناته من اسمه ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني الخاص به.
- عندما يتأكد من صحة بياناته يقوم بالضغط على إرسال.
- سوف ترسل لو الوزارة رسالة على رقم الهاتف يوجد بها رمز التحقق.
- يقوم بإدخال رمز التحقق والضغط على إرسال لتأكيد صحة بياناته.
- وبذلك استطاع أن يقدم في نظام الاجتماعي المطور.
الشروط المطلوبة للقبول في الضمان الاجتماعي المطور
عندما نقوم بالتسجيل في الضمان يجب أن تتوفر لدينا بعض الشروط المطلوبة حيث لا يمكن لأي أحد أن يحصل عليه وسوف نوضح أهم الشروط من خلال النقاط التالية..
- يجب على المواطن أن يكون سعودي الجنسية.
- يصرف للأرامل والمطلقات السعوديات.
- يصرف للايتام من أب سعودي أو أم سعودية.
- يصرف لأصحاب الدخل المنعدم أو القليل.
- يجب للقبول به عدم السفر خارج السعودية أكثر من شهر ونصف والإقامة بها.
- يجب عدم العيش في مساكن الإيواء البعيدة.
- لا يجب أن يكون لدى أفراد الأسرة التي تصرف لها الضمان في السجن.
- يجب أن لا توجد أي ممتلكات بأسمائهم للمتقدمين للدخول في الضمان.
- على القادرين من الأسر المتقدمين أن يقدموا في برنامج التدريب والتوظيف.
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