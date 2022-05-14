عروض تقسيط ايفون من زين وطريقة الاشتراك

عروض تقسيط ايفون من زين من أفضل العروض التي طرحتها الشركة من خلال باقات شباب المفوترة وهي أحد الأنظمة التي أكدت الشركة على أنها توفر تسهيلات عديدة من بينها إمكانية الاشتراك ويليها الاستفادة من عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022 حيث أن هذا النظام يساعد العملاء على شراء جوالات ذكية مميزة ولكن دفع القيمة الإجمالية سيكون على دفعات شهرية، ولا بد من الاستعلام عن عروض تقسيط زين أيفون 12 أو أيفون ميني أيضًا إذ أن الشركة تتيح شروط تقسيط زين ايفون 12 وجميع الإصدارات.

عروض تقسيط ايفون من زين

الأجهزة الإلكترونية التي تدعم الجيل الخامس أصبح هناك إقبال كبير عليها خلال الفترة الأخيرة، ويرغب العملاء في كل مكان في الحصول عليها ولكن بنظام التقسيط، ومن بين الأجهزة المتوفرة بالتقسيط وتدعم هذه الخاصية هو ايفون 12، ومن مميزات عروض تقسيط ايفون من زين ما يلي:

إمكانية شراء الجوال بالتقسيط من خلال استخدام البطاقة الائتمانية وذلك في حال كان العميل من عملاء البنوك المشاركة في الخدمة مثل عملاء بنك الرياض وبنك الراجحي وغيرها من البنوك الأخرى.

السداد بدون فوائد عند الحصول على البطاقة الائتمانية فقط.

يمكن الانتهاء من كافة الإجراءات والحصول على الهاتف في خلال يومين عمل فقط.

للحاصلين على البطاقات الائتمانية، لن يكون هناك رسوم إضافة مقابل الحصول على الخدمة.

طريقة الاشتراك في عروض زين للجوالات باقة 199

عند الرغبة في الاشتراك في أي من عروض زين لتقسيط الجوالات الذكية لا بد من التعرف على الآلية المتبعة وقد حددتها الشركة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال تفاصيل ومعلومات تقسيط الأجهزة مع باقات شباب المفوترة وتتمثل الطريقة في الخطوات التالية:

على العميل أولًا اختيار الجهاز وذلك من خلال رابط موقع شركة زين السعودية.

ثم يتم إضافة باقة الشباب التي يرغب بها.

وبعدها اختيار باقة التقسيط بناءً على شروط وأحكام الشركة.

أما عن فترة السداد للجوالات مثل فترة سداد ايفون 13 برو ماكس من شركة زين فهي تتم على مدة تبدأ من عام، وتصل إلى عامين ولكن بناءً على اختيار العميل.