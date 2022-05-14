حساب المواطن يوضح حقيقة فتح التسجيل في حساب المواطن والفئات المستحقة للدعم 2022

يهتم عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء السعودية بالتعرف على حقيقة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم، وذلك بالتزامن مع اعلان البرنامج عن وقف استقبال طلبات التسجيل خلال الفترة الماضية، حيث يعد برنامج حساب المواطن واحد من ضمن أهم أشكال الدعم التي يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية، لتقديم الدعم المناسب للأسر المستحقة بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم تحديدها لاستحقاق الدعم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلنه حساب المواطن بشأن حقيقة فتح التسجيل في حساب المواطن والفئات المستحقة للدعم 2022.

حساب المواطن يوضح حقيقة فتح التسجيل في حساب المواطن 2022

وفي اطار تساؤل الكثير من المواطنين المستمر بشأن فتح التسجيل في حساب المواطن، فقد أكد برنامج حساب المواطن انه قد تم ايقاف التسجيل واستقبال المستفيدين الجدد في البرنامج بداية من دفعة شهر مارس 2020، وذلك منذ انطلاق البرنامج في عام 2017 لتقديم الدعم المالي لجميع المستحقين، ومن خلال الحساب الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن، فنجد أن البرنامج قد اعلن عن العمل على مراجعة الكثير من الضوابط والقواعد الخاصة بالبرنامج وقواعد البيانات قبل ان يتم اعادة فتح الاسياح واستقبال المستفيدين الجدد مرة اخرى.

من هم المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن 1443

وقد اعلن برنامج حساب المواطن من قبل عن ايقاف استقبال عمليات التسجيل من قبل المستفيدين الجدد في البرنامج للحصول على الدعم، وعلى الرغم من ذلك فقد أفصح البرنامج أن من لهم حق الانضمام والحصول على الدعم الخاص بالبرنامج هم الاشخاص الذين تم تسجيلهم قبل فترة التوقف، بالاضافة الى التابعين من افراد الاسرة، كما أشار البرنامج إلى امكانية تسجيل واضافة تابع جديد مثل المواليد الجدد في الاسرة، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن بشكل الكتروني بسهولة، على أن يتم تسجيل بيانات المولود الجديد في الجهات الرسمية المسئولة في السعودية، بعد ذلك يتم اختيار اضافة تابع من خلال الحساب الرسمي الخاص بالمستفيد من خلال موقع برنامج حساب المواطن، ايام ادخال بيانات التابع ثم اختيار حفظ الطلب.