نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا.. ثبت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أطال إفريقيا في المقال التالي
يوفر لكم ثقفني، قائمة تحتوى كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف، في المواجهة المهمة والمثيرة التي يلتقى فيها الفريقين مساء اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022، وذلك في إطار خوض مباراة إياب الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021-22، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذه المنافسة على ملعب 5 جويليه 1962 بالجزائر الذي يحتضن هذه القمة، وضع المارد الأحمر قدما في المباراة النهائية بعد الإنتصار في لقاء الذهاب، لكن الفريق المضيف سيقاتل ويسعى بكل قوة من أجل العودة للمنافسة والصعود للنهائي، وقبل انطلاق المباراة تشتد عمليات البحث من قبل جماهير وعشاق الساحرة المستديرة للتعرف على موعد بداية اللقاء والقنوات الناقلة لمباراة وفاق سطيف والأهلي.
تمكن فريق الأهلي من حسم مباراة الذهاب حيث حقق الفوز على حساب وفاق سطيف بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، وهذه النتيجة تؤهله إلى الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، غير أن وفاق سطيف يحتاج إلى إحراز خمسة أهداف دون استقبال أي هدف في مرماهم لخطف بطاقة التأهل والعبور، ويطمح المارد الأحمر في تحقيق اللقب الثالث له على التوالى في هذه المسابقة، حيث قدم أداءا مميزا منذ بداية البطولة وحقق المستوى المطلوب، وسيسعى بكل قوة من أجل رفع كأس الأبطال هذا الموسم.
موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أوروبا
يحل فريق الأهلي المصري ضيفا من الوزن الثقيل على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري، حيث يخوض الفريقان مباراة إياب الدور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويحتضن استاد 5 جويليه 1962 هذا اللقاء المثير، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق المضيف سيعمل على استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة بالنتيجة للمباراة، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية أحداث هذه المواجهة في تمام الساعة 9.00 بتوقيت مصر والسودان، وعند الساعة 10.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وفي الساعة 8.00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.
القنوات الناقلة لمباراة وفاق سطيف ضد الأهلي على نايل سات
يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر شاشات قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث خصصت باقة بي إن سبورت قناة بي إن سبورت الثالثة “beIN Sports 3 HD” لكي تعرض أحداث هذه القمة، وقد كلف بالتعليق على المباراة المعلق الصوتي جواد بدة، ويرغب الكثير من المشاهدين في متابعة المباراة مجانا دون تشفير حيث يمكن متابعة اللقاء عبر قناة الجزائرية الأولىعلى قمر نايل سات.
تردد قناة beIN SPORTS HD 3
- نايل سات بتردد 11548 واستقطاب أفقي ومعامل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.
- سهيل سات، بتردد 11585، استقطاب عمودي، معامل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.
- يوتلسات 8 غرب، بتردد 11054، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم على نايل سات
- قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9، التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500
- قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9، التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجانا.. ثبت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.