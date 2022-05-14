مجانا.. ثبت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أطال إفريقيا

يوفر لكم ثقفني، قائمة تحتوى كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف، في المواجهة المهمة والمثيرة التي يلتقى فيها الفريقين مساء اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022، وذلك في إطار خوض مباراة إياب الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021-22، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذه المنافسة على ملعب 5 جويليه 1962 بالجزائر الذي يحتضن هذه القمة، وضع المارد الأحمر قدما في المباراة النهائية بعد الإنتصار في لقاء الذهاب، لكن الفريق المضيف سيقاتل ويسعى بكل قوة من أجل العودة للمنافسة والصعود للنهائي، وقبل انطلاق المباراة تشتد عمليات البحث من قبل جماهير وعشاق الساحرة المستديرة للتعرف على موعد بداية اللقاء والقنوات الناقلة لمباراة وفاق سطيف والأهلي.

تمكن فريق الأهلي من حسم مباراة الذهاب حيث حقق الفوز على حساب وفاق سطيف بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، وهذه النتيجة تؤهله إلى الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، غير أن وفاق سطيف يحتاج إلى إحراز خمسة أهداف دون استقبال أي هدف في مرماهم لخطف بطاقة التأهل والعبور، ويطمح المارد الأحمر في تحقيق اللقب الثالث له على التوالى في هذه المسابقة، حيث قدم أداءا مميزا منذ بداية البطولة وحقق المستوى المطلوب، وسيسعى بكل قوة من أجل رفع كأس الأبطال هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق الأهلي المصري ضيفا من الوزن الثقيل على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري، حيث يخوض الفريقان مباراة إياب الدور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويحتضن استاد 5 جويليه 1962 هذا اللقاء المثير، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق المضيف سيعمل على استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة بالنتيجة للمباراة، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية أحداث هذه المواجهة في تمام الساعة 9.00 بتوقيت مصر والسودان، وعند الساعة 10.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وفي الساعة 8.00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة وفاق سطيف ضد الأهلي على نايل سات

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر شاشات قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث خصصت باقة بي إن سبورت قناة بي إن سبورت الثالثة “beIN Sports 3 HD” لكي تعرض أحداث هذه القمة، وقد كلف بالتعليق على المباراة المعلق الصوتي جواد بدة، ويرغب الكثير من المشاهدين في متابعة المباراة مجانا دون تشفير حيث يمكن متابعة اللقاء عبر قناة الجزائرية الأولىعلى قمر نايل سات.

تردد قناة beIN SPORTS HD 3

نايل سات بتردد 11548 واستقطاب أفقي ومعامل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

سهيل سات، بتردد 11585، استقطاب عمودي، معامل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

يوتلسات 8 غرب، بتردد 11054، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم على نايل سات