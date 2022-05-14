نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Noor” كيفية التسجيل في نظام نور 1443 الصف الأول الابتدائي والشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير من أولياء الأمور في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالتعرف على كيفية التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الاول الابتدائي 2022، وذلك بالتزامن مع الإعلان الصادر عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بشأن أبوابها لطلاب السنة الأولى عبر منصة نور الإلكترونية، وذلك لكي يتم التسجيل في المدارس المختلفة للعام الدراسي الجديد، حيث سهلت وزارة التعليم السعودية إمكانية تسجيل الأطفال في الصف الأول الابتدائي الكترونيا من خلال حساب ولي الامر عبر موقع نظام نور التعليمي الالكتروني، وسوف نستعرض الآن كيفية تسجيل الطلاب عبر نظام نور وما هي المستندات والشروط المطلوبة للتسجيل.

فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1443

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميا انطلاق التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من خلال نظام نور، وذلك بداية من يوم يوم الأحد 8 مايو 2022 والذي يوافق 7 شوال 1443 ،وذلك من خلال الحساب الخاص بولي الأمور من خلال موقع نظام نور الالكتروني، حيث يتم التسجيل بناء على الشروط والضوابط المطلوبة.

كيفية التسجيل عبر نظام نور 1443 طلاب الصف الأول الابتدائي

وقد تم تسهيل عملية التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي في جميع المدارس في المملكة العربية السعودية من خلال موقع نظام نور، على أن يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

زيارة موقع نظام نور مباشرة.

اختيار تسجيل الى حساب ولي الامر، من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار تسجيل الأبناء.

ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة والمتعلقة بالابن عبر الموقع بشكل صحيح.

ارفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع ومن ثم اختيار ايقونة التسجيل ليتم ارسال الطلب.

المستندات المطلوبة لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في السعودية 1443

ومن أهم المستندات الأساسية التي أكدت على ضرورة توفرها وزارة التعليم لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد ما يلي.