أوكرانيا: القوات الروسية تدمر 86% من المبانى السكنية فى منطقة زيتومير

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس المجلس الإقليمى لمنطقة زيتومير الأوكرانية فيتالى بونيشكو، اليوم السبت، أن 86% من جميع المنشآت التى تضررت جراء قصف القوات الروسية للمنطة، هى من المبانى السكنية.





ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن بونيشكو قوله: "تم تدمير 2246 مبنى فى منطقة زيتومير، 86% من المبانى السكنية، وكان الجزء الأكبر من التدمير فى شمال المنطقة، وتحديداً فى منطقة كوروستين." وأضاف أنه تم تدمير 8 جسور وتدمير 6 طرق ذات أهمية حكومية ومحلية، فيما تلقت منطقة زيتومير أول 100 مليون هريفنا أوكرانية للقضاء على عواقب القصف الروسى.

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