الخارجية الأوكرانية: 38 سفارة تستأنف العمل فى كييف

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت أن 38 بعثة أجنبية استأنفت عملها فى كييف؛ مضيفا أن هذا يعد دليلا آخرا على أن الشركاء يؤمنون بانتصار ومستقبل وآفاق أوكرانيا.





ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن الدبلوماسيين الأوكرانيين أعربوا عن شكرهم "للأصدقاء الأجانب" على دعمهم، معربين عن أملهم فى عودة جميع البعثات الأجنبية الأخرى إلى العاصمة قريبًا. وكان آخر السفارات التى استأنفت أعمالها فى كييف هى السفارة الرومانية التى بدأت أنشطتها اليوم. وفى السياق، نقلت الوكالة عن السفارة الأمريكية فى أوكرانيا قولها -على حسابها الرسمى فى موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- إن رؤساء البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا اليوم فى كييف لأول مرة منذ بداية التدخل الروسى فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى. ونشرت السفارة - أيضا - صورة من الاجتماع الذى حضره السفيرة البريطانية ميليندا سيمونز والقائم بأعمال السفارة الأمريكية كريستينا كوين والسفيرة الألمانية أنكا فيلدجوسن ونائب السفير الفرنسى برونو كوسانيل.

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