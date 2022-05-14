العالم اليوم - ضربة "موجعة" لصلاح وليفربول قبل نهائي الأبطال

انتم الان تتابعون خبر ضربة "موجعة" لصلاح وليفربول قبل نهائي الأبطال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 مايو 2022 07:18 مساءً - تلقى ليفربول ضربة موجعة في الشوط الأول من المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشلسي على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن بسبب إصابة في العضلة المقربة، وذلك قبل أسبوعين من المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال ضد ريال مدريد الإسباني في باريس.

وسقط محمد صلاح على أرضية الملعب في الدقيقة 30 بسبب إصابة في العضلة المقربة اليسرى، فتدخل الجهاز الطبي لإسعافه دون جدوى قبل أن يترك "الفرعون" الملعب مستاءاً فدخل البرتغالي ديوغو جوتا مكانه (33).

وتعتبر الإصابة ضربة قاسية لليفربول والمهاجم المصري قبل المباراة النهائية للمسابقة القارية الأم في 30 مايو الحالي، لأن صلاح يمني النفس بخوض المواجهة الثأرية أمام النادي الملكي بعدما كان تعرض للإصابة في كتفه في نهائي نسخة 2018.

وكان صلاح قد كشف بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري الأبطال على حساب فياريال الإسباني، أنه يرغب بمواجهة مواطن الأخير ريال مدريد لتعويض خسارة نسخة 2018 عندما أسقطه المدافع سيرجيو راموس أرضاً، ما حرمه إكمال المباراة التي خسرها ليفربول 1-3 وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بشكل طبيعي.

وغرد صلاح عقب تأهل الملكي إلى النهائي على حساب مانشستر سيتي الإنكليزي قائلا على تويتر "لدينا حساب يجب تصفيته".