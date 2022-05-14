اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf

اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي . قام العديد من الطلاب وأولياء الأمور بكثير من التساؤلات علي مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الحصول نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2022 في كافة محافظات العراق، وجاء ذلك منذ اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط التعرف علي النتيجة بعد أن أنهى الطلاب امتحانات جميع المواد الدراسية لهذا العام الدراسي، فظهر القلق والتوتر ينتشر بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج والتأكد من اجتياز هذه المرحلة التعليمية، كما أعلنت وزارة التربية العراقية الانتهاء من التصحيح ومراجعة الدرجات لبعض المحافظات مع التأكيد على أن معدلات النجاح لهذا العام أعلى من العام الماضي، وأن هذه النتائج ستكون متواجدة علي المنصة الالكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية.

اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي

اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي نستعرضها ونتابعها حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط والتي تم اعتمادها بشكل رسمي لبعض المحافظات التي انتهت من تصحيح أوراق الامتحانات وكذلك مراجعة الدرجات وجاء ذلك في محافظات مثل القادسية والرصافة وديالى وصلاح الدين والنجف وغيرها، بينما باقي المحافظات العراقية لم تنجز بعد مثل محافظات بغداد والبصرة وبابل وكربلاء والناصرية وكركوك والأنبار وذي قار لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح بشكل كامل، كما أن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق سيتم رفعها على المنصة الرسمية للوزارة بمجرد اعتمادها، كما قالت وزارة التربية والتعليم العراقي أن نسبة نجاح هذه السنة الدراسية أعلى من العام الماضي وظهرت النتائج أن نسبة نجاح الفتيات أيضا أعلى من الأولاد، في حين أن الانخفاض في نسبة النجاح جاء في بعض المواد التي اشتكى منها الطلاب بعد الامتحانات مثل العلوم واللغات الأجنبية، كما يوجد بعض من الذين رسبوا في مواد أخرى لكن مقارنة بالناجحين فهم قلة شديدة، وسنتعرف معكم في الفقرة القادمة على خطوات التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط.

خطوات استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

يقوم الطالب بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ويقوم باختيار قسم نتائج المتوسط الثالث الخارجي.

ومن ثم المحافظة التي ينتمي إليها.

وبعدها يقوم بكتابة الاسم ورقم الامتحان ثم الضغط على الاستعلام.

ستظهر النتائج على الفور مع إتاحة إمكانية طباعة النتيجة كوثيقة رسمية.

تتواصل عمليات البحث على جوجل بحثاً عن خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، حيث بامكانكم الان مشاركتنا في صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة على اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، حيث بامكانكم مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

حتي الان يتواصل من أجلها عمليات البحث على جوجل كونها واحدة من اهم النتائج التي بامكانكم الحصول عليها بالمجان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا وغيرها من المواقع الكترونية الرقمية التي جاءت مفعلة لخدمة جميع الطلاب والطالبات بالحصول على نتائجهم من المنزل بابسط شكل واسهل صورة ممكنة

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية