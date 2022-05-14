here موقع الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم امتحانك فقط pdf

موقع الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 . ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير مؤخرا بشأن معرف نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية، حيث تسيطر حالقة من القلق الشديد على أولياء الأمور والطلاب بسبب نتائج القبول الموازي الذي يتحدد فيه قبول أو رفضهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، كما تم تسهيل علي الطلاب عملية ظهور النتائج حيث تم توفيرها إلكترونيًا. فلكي تتعرف علي نتائجك يجب الاتصال بالإنترنت من جهاز الكمبيوتر الخاص بك واتباع الطريقة التي سنذكرها في السطور التالية، حيث سيتم عرض النتائج في صيغة ملف PDF عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، كما ظهرت مؤخرا معدلات القبول في الكليات الطبية في الجامعات العراقية المختلفة وهو ما سنستعرضه لكم فيما يلي.

موقع الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022

يحصل العديد من الطلاب على نتائج قبولهم في الجامعات بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن توفر هذه النتائج بصيغة PDF كما تم قبول رسميًا حوالي أكثر من 22 ألف طالب وطالبة في مختلفي محافظات العراق، كما أن العدد الكبير من الطلاب الذين تم قبولهم الملفات على تم قبولهم في كليات العراق جاء ذلك بناء على معدل للقبول يتم تحديده من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية، كما نستعرض لكم الآن الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على نتائج القبول الموازي بكل سهولة وبدون أي مشاكل، فكل ما يجب على الطلاب فعله هو الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم واتباع ما يلي:

بعد فتح المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية.

اختر من خلال علامات التبويب في الموقع لخدمات الإلكترونية.

اختر نتائج القبول الموازي.

قم بكتابة اسم الطالب ورقم الاختبار.

اضغط فوق كلمة الاستعلام لرؤية النتائج وتنزيلها كملف PDF.

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات الان بالبيانات المطلوبة للاستعلام والحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي حتي نساعدكم باجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي جاءت امام جميع الطلاب والطالبات بشكل مبسط وسهل للغاية فى جميع المحافظات العراقية على شكل ملفات PDF اون لاين سواء بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية