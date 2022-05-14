نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 برقم الجلوس عبر moe.gov.eg جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، بعد إن تم رصد بحث واسع عن موقع وزارة التربية والتعليم من اجل استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال هذا الرابط، ومن ثم سوف نتيح لكم متابعينا الكرام في جمهورية مصر العربية عبر موقعنا، لينك نتيجة 3 إعدادي بالأسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات من خلال هذا التقرير الشامل، والذي يوفر لكم العديد من الاخبار الحديثة والحصرية عن النتيجة، والتي يترقبها بقلق شديد طلاب الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، واليكم كافة الخطوات اللازمة للحصول علي النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

إليكم متابعينا رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، والتي سوف تتاح خلال دقائق معدودة من الآن وذلك حسب توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، هذا وقد تمت عمليات المراجعة والتصحيح للأوراق الامتحانية بشكل مباشر بعد الإمتحانات، ومن ثم سوف ترفع النتائج مباشرة خلال الدقائق المقبلة، وذلك بعد إتمام اعمال التصحيح والرصد والمراجعة للدراجات، اما بالنسبة لمادة الرياضيات واللغة الانجليزية والدراسات الإجتماعية، فقد تم رصد نسية نجاح عالية في تلك المواد، وقد وصلت الي 90%، وهذا مؤشر مفرح ومطمئن للغاية، حيث إن نسبة رسوب الطلبة في تلك المواد سوف تصبح ضئيلة للغاية.

موقع وزارة التربية والتعليم

يعتبر موقع وزارة التربية والتعليم هو الموقع الرسمي الذي اتاحتة الوزارة للحصول علي النتيجة، وتلك الخطوات التي يتوجب عليكم تتبعها للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس، حيث إن وزارة التربية والتعليم في مصر تسعي بكل جهد الي دعم وتوفير كافة السبل لخدمة الطلاب، علي مستوي كلا من العملية التعليمية، وكذلك الامتحانات والنتائج، ومن ثم يعتبر رابط الموقع الإلكتروني وسيلة آمنة وسريعة للحصول علي النتيجة من المنزل دون اي جهد وتعب، ونوفر لكم شرح مبسط بالخطوات الواجب تتبعها لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول جميع المحافظات بالأسم ورقم الجلوس

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg.

عليك البدأ في كتابة إسم الطالب ثلاثي.

سجل الآن رقم جلوس الطالب.

متي تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

لم يتم تعيين موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2022 رسميا حتي الآن، ولكن جميع المؤشرات تؤكد ظهور النتيجة خلال الساعات المقبلة، وذلك في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية والشرقية وكافة المحافظات، خاصة إن الطلبة انتهوا من كافة الامتحانات في يوم 3 من فبراير الماضي، وبيانات الاسم ورقم الجلوس الخاصة بالطالب كافية للغاية من اجل الحصول علي نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول جميع المحافظات.

سوف نسعد بمساعدتكم من خلال ترك تعليقات مناسبة اسفل هذا التقرير في صندوق الوصف، ونتمني لكم النجاح جميعا وتحقيق الاحلام المرغوبة بالنسبة للمستقبل، وسوف نوفر لكم تقرير واضح فور تقرير ميعاد عرض النتيجة، خاصة بعد تصريحات الوزارة بتسريع عرض نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لكن نتائج المرحلة الابتدائية من المقرر لها إن تظهر في المدارس خلال الساعات المقبلة.

موقع بوابة التعليم الأساسي للنتائج

يتم الاعتماد علي موقع بوابة التعليم الأساسي من قبل ملايين الطلبة في مصر اليوم من أجل الحصول علي النتيجة، وهذا الموقع يمشل نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية، وهي مراحل التعليم الاساسي في مصر كما هو معروف، و نتمني منكم مراقبة الرابط المشار الية للحصول علي النتيجة علي الفور.

منذ لحظات تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة، وقد جاءت نسبة النجاح بها 73.2%، ومن ثم اصبح موقع بوابة التعليم الأساسي متاح لطلاب القاهرة من اجل استخراج النتائج علي الفور، وكذلك تم إعتماد نتيجة الطلاب في شمال سيناء بنسبة نجاح وصلت الي 79.2%، ونتمني لكم جميعا النجاح والتوفيق أبناءنا طلاب الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات.

بعدما تم إعلان اعتماد محافظ القاهرة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022، فإن الطلبة يبحثون منذ ساعات عن نتائجهم عبر مواقع الإنترنت المختلفة، إلا إن النتائج لن تصبح متاحة الا بعد اعتماد باقي المحافظات والمدريات التعليمية للنتائج، وذلك خلال الاسبوع المقبل، ولكن طلاب محافظة القاهرة سوف يتمكنوا من الحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول غدا الخميس عبر موقع بوابة التعليم الأساسي وسبق واشرنا الية في هذا التقرير.

مجموع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

من المعروف أن مجموع الدرجات النهائية للصف الثالث الإعدادي هي 140 درجة، ويعتبر الطالب ناجح اذا تحصل علي نصف هذا المجموع، حيث توزع تلك الدرجات علي النحو الاتي

لغة عربية 40 درجة.

رياضيات 30 درجة، وهي مقسمة بحيث تصبح 15 درجة لقسم الجبر و 15 درجة لقسم الهندسة.

لغة انجليزية 30 درجة.

علوم 20 درجة.

دراسات 20 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

منذ لحظات تم إعلان اعتماد السيد محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الإسكندرية، وقد سجلت المحافظة نسبة نجاح 76.8%، وعلية نترقب رصد النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، ومن ثم تفعيل رابط الموقع ليحصل الطلاب علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأسم ورقم الجلوس.

ونجد البحث لا يزال قائم لمحاولة طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في جميع المحافظات، ومن ثم اطلقت وزارة التربية والتعليم رقم للتواصل من اجل الاستعلام عن النتيجة من المنزل، وهو رقم 09000100 وكذلك رقم 5757 وقد تم إتاحة تلك الارقم منذ ساعات ليتم من خلالها التواصل مع المديريات التعليمية بشكل مباشر والتعرف علي مستجدات النتيجة.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2022

من المقرر إن تستقبل المديريات التعليمية تظلمات الطلبة بعد 15 يوما من إعلان النتيجة بالمدارس، ومن ثم يمكن للطالب التقدم بطلب بعد دفع 20 جنيه للمادة الواحدة، ومن المقرر استقبال التظلمات بالمديريات التعليمية المقيد بها الطالب، وليس هناك عدد معين بعدد مواد التظلم المسموحة للطالب التظلم بها.

نستمر معكم في مراقبة كل ما هو جديد بشأن المحافظات التي تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بها، وذلك لنكن اول من يعلمكم بها عبر موقعنا ثقفني، حيث انها ظهرت حتي الآن في محافظة الاسكندرية والقاهرة والجيزة وشمال سينا فقط، وخلال الساعات المقبلة وبشكل اوضح بعد إن يعتمد المحافظين النتيجة للطلاب، ومن ثم يتم إعلانها علي مواقع الإنترنت المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول جميع المحافظات

نتيجة ترقب الألف من الطلاب في جميع المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، والتي تعرض بشكل تتابعي فور اعتمادها رسميا من قبل المحافظين، نجد إن محافظ اسوان اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول منذ لحظات، وكانت نسبة نجاح الطلاب 73.3% ومن المتوقع اعلان النتيجة رسميا خلال ساعات فور رفعها علي الإنترنت.

مع إستمرار ترقبنا لنتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2022، نوفر لكم متابعينا الكرام في جمهورية مصر العربية كافة التقارير حول المحافظات التي تظهر بها النتيجة اول باول، ومنذ لحظات تم تأكيد أخبار بشان ترقب نتيجة محافظة المنوفية، حيث يوقع عليها السيد المحافظ خلال لحظات وعلي الفور سوف يتم عرضها عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وسوف نوفر لكم كافة التفاصيل عن النتيجة ونسب النجاح فور اعتمادها رسميا.

حتي الآن تتوالي وتستمر ابحاث الطلاب من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي عن نتائجهم، ولقد ظهرت النتيجة بالفعل في 21 محافظة علي مستوي محافظات جمهورية مصر العربية، ولقد وضحنا لكم بشرح مبسط كيفية استخراج النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، ونسعد دائما بتقديم المساعدة لكم متابعينا الكرام في مصر، من خلال التعليقات التي نتشرف لمشاركتنا بها عبر صندوق الوصف المتاح عبر موقعنا ثقفني.

نتمني إن نكن قد قدمنا لكم عبر موقعنا ثقفني من خلال هذا التقرير كافة التغطيات حول المحافظات التي تظهر بها النتيجة اول باول، ونسعد دائما بتعليقاتكم اللطيفة التي تشاركونا بها من جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية، ونتمني لكم مزيد من التفوق في الترم الدراسي الثاني، وحظ اوفر للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2022.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثانى

اليوم تبدأ فاعليات اولي إمتحانات الترم الدراسي الثاني 2022 للصف الثالث الإعدادي علي مستوي جميع المحافظات في مصر، وقد ادي الطلاب امتحان اللغة العربية اليوم في لجان المدارس المخصصة لهم، والتي تم تعقيمها جيدا وأتبع بها كافة إجراءات السلامة، وسوف نتابع معكم كافة المستجدات عن الإمتحانات ونعرض لكم ميعاد إعلان النتيجة الرسمي لوزارة التربية والتعليم.