الحزب الحاكم في فنلندا يدعم الانضمام لحلف ”الناتو”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلن حزب "الديمقراطيين الاشتراكيين" الحاكم في فنلندا، برئاسة رئيسة الوزراء سانا مارين، أنه يؤيد انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

اليوم السبت، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الحزب وصدر بيان جاء فيه: "نتيجة للتغيير الكبير في البيئة الأمنية في فنلندا وأوروبا، يدعم الحزب الديمقراطي الاجتماعي عضوية فنلندا في منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو". ويدعم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحكومة في فتح محادثات العضوية".

وفي 12 مايو، دعا الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين في بيان مشترك إلى عضوية البلاد الفورية في الناتو.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفنلندي سولي نينيستو تبادلاً صريحًا لوجهات النظر فيما يتعلق باعتزام فنلندا المعلن التقدم للحصول على عضوية الناتو.

وقال بيان صادر عن الكرملين: "بمبادرة من الجانب الفنلندي، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية فنلندا سولي نينيستو. وجرى تبادل صريح للآراء فيما يتعلق باعتزام القيادة الفنلندية التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو".