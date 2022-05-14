الانتخابات النيابية اللبنانية.. توزيع صناديق الاقتراع على 6900 لجنة

جدة - نرمين السيد - عَكَفَت الأجهزة الأمنية وفرق العمل التابعة لوزارة الداخلية والبلديات والمحافظات المختلفة فى لبنان على توزيع صناديق الاقتراع على قرابة 6900 لجنة انتخابية على جميع الأراضى اللبنانية؛ تمهيدًا لفتح أبواب اللجان لاستقبال الناخبين فى السابعة من صباح غد الأحد فى المرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية.





ووزعت الأجهزة المعنية، اليوم السبت، الصناديق على جميع اللجان الانتخابية؛ بواقع 15 دائرة انتخابية كبرى تضم 26 دائرة انتخابية صغرى تمهيدًا لإجراء الانتخابات التى يحق لقرابة 4 ملايين مواطن لبنانى التصويت فيها، من بين 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحًا لاختيار 128 نائبًا مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وانتشرت اليوم قوى الجيش اللبنانى ووحداته على جميع الأراضى اللبنانية؛ لحفظ أمن العملية الانتخابية المقررة غدًا ولضمان سلامة إجرائها.

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