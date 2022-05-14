جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية: "أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية فى 14 مايو الساعة 11:30 من مواقعها فى بلدة يوخارى شورجة، منطقة باساركيشيار الحدودية، نيران أسلحتها الخفيفة على مواقع للجيش الأذربيجانى المتمركز فى بلدة زيايليك بمنطقة كالبجار". وأضافت الوزارة أن الجانب الأذربيجانى اتخذ "إجراءات جوابية مناسبة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أذربيجان تعلن تعرض مواقع لقواتها على الحدود مع أرمينيا للقصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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