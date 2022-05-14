جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض فى بيان إن بايدن أخبر رئيس الإمارات فى اتصال هاتفى عزم الولايات المتحدة على تكريم ذكرى الشيخ خليفة بن زايد "من خلال الاستمرار فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا خلال الأشهر والسنوات المقبلة".
كما وصف الإمارات بأنها شريك أساسى للولايات المتحدة، مؤكدا أن الشيخ محمد بن زايد يأتى "فى طليعة بناء هذه الشراكة".
فيما أبدى الرئيس الأمريكى تطلعه إلى العمل مع رئيس الإمارات "للبناء على هذا الأساس غير العادى لزيادة تعزيز الروابط" بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.