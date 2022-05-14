بايدن يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض فى بيان إن بايدن أخبر رئيس الإمارات فى اتصال هاتفى عزم الولايات المتحدة على تكريم ذكرى الشيخ خليفة بن زايد "من خلال الاستمرار فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

كما وصف الإمارات بأنها شريك أساسى للولايات المتحدة، مؤكدا أن الشيخ محمد بن زايد يأتى "فى طليعة بناء هذه الشراكة".

فيما أبدى الرئيس الأمريكى تطلعه إلى العمل مع رئيس الإمارات "للبناء على هذا الأساس غير العادى لزيادة تعزيز الروابط" بين البلدين.