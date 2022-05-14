الملك يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في " البنتاغون "

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 14 مايو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في “البنتاغون”.
وقال جلالته: يتطلب مستقبل المنطقة وتحدياتها الوقوف معا، محذرًا من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية.
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