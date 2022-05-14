نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في " البنتاغون " على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 14 مايو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في “البنتاغون”.

وقال جلالته: يتطلب مستقبل المنطقة وتحدياتها الوقوف معا، محذرًا من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية.