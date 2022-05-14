رسائل ورقية طريفة بين شرطي سير وأردني تعطلت سيارته وسط البلد - صورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 14 مايو 2022 06:00 مساءً - دوت الخليج :- تداول اردنيون هذا الحادثة الطريفة بين مواطن تعطلت سيارته وسط البلد وبين شرطي سير .

المواطن كتب ورقة ألصقها على الزجاج تقول : " معطلة.. بدي اجيب ونش.. مشان الله بلا مخالفات " .

وعاد المواطن ليجد شرطي السير لم يخالفه ولكنه كتب على ورقة المخالفة الفارغة : " أبشر ، بدون مخالفة " .

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