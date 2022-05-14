رابط epedu.gov للاستخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضه مع حضراتكم حيث أولياء الأمور والطلاب يعيشون حالة من الارتباك بسبب نتائج القبول الموازي حيث يبحثون على شبكة الانترنت على النتائج الخاصة بأبنائهم الطلاب، حيث ينتظر الطلاب قبولهم في الكليات على حسب الدرجات الخاصة بهم، مع العلم على ان الحصول على نتائج قبول الموازي سهل للغاية من خلال الدخول على شبكة الانترنت على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمي، وفي هذا المقال سوف نسرد لكم كافة التفاصيل الخاصة بنتائج القبول الموازي وطريقة الحصول عليها من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما عليكم سوى قراءة السطور التالية.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضه الان مع حضراتكم حيث ان الكثير يتساءل عن التعليم الموازي وما هو هو نظام تعليم حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ للحصول على درجات عالية ومرتفعة في الصف ما قبل الجامعة، وحددت الوزارة آليات معينة لقبول الطلاب في الجامعات، حتى يتم قبول الطالب في الكلية عليه ان يسداد ويدفع المصروفات التي تحددها كل جامعة، وتعد جامعة بغداد هي الأعلى تكلفة من بين الجامعات الأخرى، على ان نستعرض من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان مصاريف الجامعات العراقية وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي المتاحة الان من خلال موقع وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي الموقع الرسمي على شبكة الانترنت يمكن طباعة النتائج بنظام pdf وتحميله للتأكد منها في أي وقت قم بفتح الملف ثم ابحث عن الاسم الخاص بك رباعي، او يمكن الاطلاع عليها مباشرة، من خلال الذهاب لاحدى مكاتب القبول، وعن خطوات الاستعلام فهي كالاتي.

اول شيء قم بفتح شبكة الانترنت واكتب موقع وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي الموقع الرسمي. قم بالدخول على الاستعلام عن نتائج القبول المميز ستجدها متاحة بنظام البي دي اف اضغط على كلمة تحميل ثم انتظر قليلا. ستجد الملف في قسم التنزيلات قم بفتحه ومن ثم اطلع على اسمك إن تم قبوله سوف تجده في الملف.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.3

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ كلية طب ديالى : 98.50

١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35

١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67

١٨_ كلية طب كركوك : 98.50

١٩_ كلية طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي

شروط القبول الموازي بالعراق

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان شروط وضوابط القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث تزايدت عمليات البحث على جوجل من اجل التعرف على جميع تلك الشروط والضوابط بعدما اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي اصبحت الان موجودة للاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالضوابط والشروط التالية:-