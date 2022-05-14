وفد من الكونجرس الأمريكي يزور العاصمة الأوكرانية كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 05:23 مساءً - وصل وفد من الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من أجل لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، تبادلاً صريحًا لوجهات النظر فيما يتعلق باعتزام فنلندا المعلن التقدم للحصول على عضوية حلف الناتو.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: "بمبادرة من الجانب الفنلندي، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية فنلندا سولي نينيستو وتم تبادل صريح للآراء فيما يتعلق باعتزام القيادة الفنلندية التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو".

وتابع البيان: "أشار بوتين إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خطأ، لأنه لا توجد تهديدات لأمن فنلندا".

ووفقا للبيان، يرى بوتين ، أنه قد يكون لمثل هذا التغيير في السياسة الخارجية للبلاد تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية، التي بُنيت لسنوات عديدة بروح حسن الجوار وتعاون الشراكة، وكانت مفيدة للطرفين".